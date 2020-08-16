شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة .. يمنيين جمعتهم الصورة طفلين والخارجية وزيرين ! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون علي صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلين من ابناء اليمن جمعتهم الصدفة قبل ان يتقلد كل منهما منصب وزير خارجية احدهما في اليمن الشمالي والاخر الجنوبي قبل الوحدة اليمنية المباركة.



وقال الدكتور عبد القادر مغلس معلقا علي الصورة : بالامس فقدت اليمن الطبيب والسياسي والوزير الدكتور عبدالعزيز الدالي وزير خارجية اليمن الجنوبي سابقا أحد ابناء قرية جبل الشارح في قدس الحجرية ليلحق برفيق درب طفولته الدكتور عبد الكريم الارياني وزير خارجية اليمن سابقاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. يمنيين جمعتهم الصورة طفلين والخارجية وزيرين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.