شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يلتقي عدد من قيادات حزب المؤتمر في اطار تشكيل الحكومة الجديدة .. الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء المكلف قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في مقدمتهم دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور رشاد العليمي مستشار رئيس الجمهورية، والشيخ احمد صالح العيسي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، والشيخ محمد ناجي الشائف مستشار رئيس الجمهورية، والاستاذ معمرالارياني وزير الاعلام الاستاذ عثمان مجلي وزير الزراعة، والدكتور ناصر باعوم وزير الصحة، والأستاذ حسين منصور سعيد الامين العام لمجلس الوزراء، وذلك ضمن المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة، وتحديد أولويات مهامها على ضوء التحديات الماثلة. وأهمية حشد الجهود لدعمها وإسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها.

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