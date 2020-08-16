شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة: قيادات المؤتمر الموالية للحوثيين تباشر في بيع الأصول والممتلكات العامة للحزب (وثائق) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -



شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية ومعها مؤتمر صادق امين ابو راس، في صنعاء ومحافظة الحديدة على بيع اراضي ومباني تابعة للمؤتمر الشعبي العام، في عملية نهب منظم للأصول والممتلكات العام لم يجرؤ أحد من قبل على ارتكابها.

وأظهرت مذكرة صادرة امين عام مؤتمر الحديدة، غازي احمد علي محسن، وموجهة إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط العمراني بعقد تمليك صادر من مصلحة أراضي وعقارات الدولة.



ونصت المذكرة طلب التوجيه بإصدار بدل فاقد نظراً لما تعرضت له وثائق المؤتمر الشعبي العام من تلف نتيجة قصف مبنى اللجنة الدائمة من قبل طيران التحالف، حد زعمه.

وفي العاصمة صنعاء، قالت مصادر مطلعة أن مؤتمر صنعاء التابع للحوثيين، اقدم على بيع أرضية كبيرة في منطقة الروضة وأخرى في شارع النصر.

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وأوضحت المصادر أن المدعو هادي القهالي اشترى عمارتين تابعتين للمؤتمر ، وذلك بغرض الإستثمار فيها، مشيرة إلى أن أحد المباني سجلت باسمه، والأخرى باسم ابنه محمد هادي القهالي.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تقوم بها مليشيا الحوثي والمؤتمر، فقد سبق قيام قيادات تابعين لها ببيع أراض عامة مملوكة للدولة مثل حدائق ومواقع مدارس ومشاريع حكومية.

وتستولي مليشيات الحوثي على منازل وممتلكات وأراضي وعقارات المحافظات التي تسيطر عليها، وتتصرف بها كما تشاء.