شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية : قتل وصلب طبيب إسنان في البيضاء يثير علامات استفهام حول علاقات ميليشيات الحوثي بالعناصر الارهابية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

عبرت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاعلام عن ادانتها للجريمة البشعة التي ارتكبها عناصر ارهابية في محافظة البيضاء تجاه طبيب الاسنان اليوسفي .

وقال وزير الاعلام معمر الإرياني : ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر ارهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي بطريقة وحشية بعد إجباره على الادلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد، وهو الذي قدم خدماته لابناء مديرية الصومعة -محافظة البيضاء - طيلة عشر سنوات كطبيب أسنان في المركز الصحي للمديرية



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وأكد وزير الاعلام في سلسلة تغريدات على توتير ان توقيت ارتكاب هذه الجريمة البشعة في ظل العدوان البربري الذي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على محافظة البيضاء، يثير علامات الاستفهام حول محاولات المليشيا استخدام ورقة الارهاب لفرض مخططها الانقلابي وتبرير عدوانها على المحافظة والتنكيل بأبنائها الشرفاء

وتابع الارياني : تدير مليشيا الحوثي ظهرها لمعسكرات الجماعات الارهابية"داعش، والقاعدة"وتهاجم مواقع الجيش والمقاومة بهدف توسيع حجم الفراغ والانفلات الامني الذي تستفيد منه العناصر الارهابية للتسلل وتنفيذ مثل هذه الأعمال الاجرامية، في دليل واضح على التخادم والتنسيق الكامل بين هذه التنظيمات الارهابية

وأكد وزير الاعلام الحكومة الشرعية التي خاضت مواجهات مفتوحة وتمكنت من دحر الارهاب في "حضرموت،شبوة، ابين" بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية، ملتزمة بمواجهة الجماعات الارهابية والمتطرفة بكافة أشكالها ومسمياتها في إطار معركتها الوطنية لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار