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المرأة اليمنية قديماً كانت تستخدم هذا الرحى المصنوع من الحجر لطحن الحبوب "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - المرأة اليمنية قديماً كانت تستخدم هذا الرحى المصنوع من الحجر لطحن الحبوب .. صورة
 

نشر ناشطون صورة لأله كانت تستخدمها المرآة اليمنية قديماً في طحن الحبوب .

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واضافوا  ان المرأة كانت تجمع الحطب، إلى الطبون وشغلت الحطب وكانت تطحن وتعجن وتخبز و لم ياتي مايقارب الساعه 9 الا وكل شي جاهز في ذالك الايام ماكان في ساعات.

وذكروا ان عزيمه نساء الزمن القديم قوية لحد الان وهي فوق سن ال90 .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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