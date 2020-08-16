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يزيد بن سلمان - شبوة - المرأة اليمنية قديماً كانت تستخدم هذا الرحى المصنوع من الحجر لطحن الحبوب .. صورة
نشر ناشطون صورة لأله كانت تستخدمها المرآة اليمنية قديماً في طحن الحبوب .
واضافوا ان المرأة كانت تجمع الحطب، إلى الطبون وشغلت الحطب وكانت تطحن وتعجن وتخبز و لم ياتي مايقارب الساعه 9 الا وكل شي جاهز في ذالك الايام ماكان في ساعات.
وذكروا ان عزيمه نساء الزمن القديم قوية لحد الان وهي فوق سن ال90 .
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