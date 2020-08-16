شكرا لبحثكم عن خبر بالوثيقة.. صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة ورفيعة (الأسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرار رقم (22) لسنة 2020م بشأن تعيين أعضاء في مجلس الشورى.

وقضى القرار افي مادته الأولى تعيين التالية أسمائهم اعضاء في مجلس الشورى وهم: 1 - عبدالعزيز علي علي الزارقة 2 - _محمد عبدالله حامد الحامد Advertisements مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. المصدر - الوطن العدنية

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