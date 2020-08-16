صورة لشاعر وأديب ومصور صحفي أثناء زيارتهم لمنزل البردوني المنهار وهكذا وصفوها؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر صحفي يمني يعمل مصوراً صورةعلى صفحته في الفيسبوك من أمام مدخل باب بيت الشاعر العظيم عبدالله البردوني. Advertisements وقال المصور الصحفي عبدالرحمن الغابري من امام البيت الذي انهار نتيجة الاهمال والامطار خلال الايام الماضية بصنعاء.



وذكر ان الصورة خلال زيارة محفوفة بالالم والحزن وفيها :الفنان عبدالرحمن الغابري والشاعرزياد القحم والمواطن محمد القعود. وفي الصورة يظهر الشاعر القحم والمصور الغابري والاديب القعود وهم على بوابة المنزل المنهار وسط الانقاض.

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