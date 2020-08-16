شكرا لبحثكم عن خبر صورة نادرة لأمهر طبيب أسنان في اليمن وما تحويه جدران عيادته وماذا قال عنه أشهر مصور يمني ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المصور الصحفي عبدالرحمن الغابري صورة نادرة قال انها لأمهر طبيب أسنان في اليمن . واوضح ان البروفيسور الدكتور علي قائد الشرعبي

امهر طبيب اسنان في البلاد وذكر ان الدكتور علي ليس بحاجة الى حديثة لكن ذلك من تلقاء نفسه احببت ان اشير الى هذا الطبيب الانسان ..الطبيب الاديب الفنان كيف طبيب واديب وفنان ؟



هو كذلك لانه محب للادباء للفنانين ..

وذكر ان عنوان عيادته( لألئ ) اسمُُ لؤلؤئي ، تدخل لعيادته وانت شديد الالم .. اضراسك اسنانك لثة ملتهبة وجع راس ..ضيق .. ما ان تدلف باب العيادة حتى تخف كل الالام

موسيقى هادءة تبث عبر جدار العيادة وصالة الاستقبال ولوحات فوتوغرافية

لوحات تشكيلية كان قد ا قتناها بسعر تشجيعي من فنانين يمنيين .

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واضاف ان دوواين شعر للشعراء اليمنيين الموهوبين كتب عن الا قتصاد والبيئة والسياحة

قصائد معلقة لكبار الشعراء في اليمن والوطن العربي .

وبين ان ابتسامته لا تغيب للصديق وغير الصديق

يستقبل مرضاه للباب ويودعهم للباب

طول معرفتي به لم اره يوما عابسا .

وافاد الغابري انه اخذ له الصور الاولى قبل اكثر من ثلاثة وعشرين عاما حين كان والدكاترة زملاءه يعملون معا في عيادة الدكتور ردمان .