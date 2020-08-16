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الأخبار بالفيديو.. القصيدة التي اضحكت "علي عبدالله صالح" ..! يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباربالفيديو.. القصيدة التي اضحكت "علي عبدالله صالح" ..! بالفيديو.. القصيدة التي اضحكت "علي عبدالله صالح" ..! - المصدر: مواقع الأحد 16 أغسطس 2020 05:01 صباحاً بالفيديو.. القصيدة التي اضحكت الرئيس صالح ..!



بالفيديو.. القصيدة التي اضحكت الرئيس صالح ..! Advertisements . المزيد في الأخبار بالصورة .. يمنيين جمعتهم الصورة طفلين والخارجية وزيرين ! تداول ناشطون علي صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلين من ابناء اليمن جمعتهم الصدفة قبل ان يتقلد كل منهما منصب وزير خارجية احدهما في اليمن الشمالي والاخر الجنوبي قبل

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