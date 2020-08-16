شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تجبر ملاك مقاهي صنعاء على رفع لافتات تحذيرية للرجال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجبرت مليشيات الحوثي الإنقلابية ، ملاك الكافيهات بصنعاء على رفع لوحات تنبيهية بقرار منع دخول الرجال ، وفئة الشباب إلى الكافيهات العائلية واقتصارها على النساء فقط .



وأفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي اصدرت قرار بمنع دخول الرجال والشباب إلى الكافيهات بالعاصمة صنعاء بحجة منع الإختلاط .

وقالت المصادر ، إن المليشيات والموظفين الموالين لها أقدموا على إغلاق عدد من الكافيهات بالعاصمة صنعاء بذريعة عدم إلتزامها بمنع الإختلاط والفصل بين الجنسين .

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فيما أكدت مصادر خاصة بأن توجيهات صدرت من قيادات عليا بالمكتب السياسي التابع للمليشيات ، لقيادات المديريات والمجلس المحلي الخاضع لسيطرتها بمنع استقبال الزبائن من الرجال وفئة الشباب وجعلها مقصورة على النساء فقط .

يٌشار إلى أن مليشيات الحوثي بدأت منذُ ديسمبر من العام الماضي بتنفيذ حملة واسعة على ملاك الكافيهات بصنعاء وأغلقت العديد منها من ضمنها سمسرة وردة في صنعاء القديمة .

وعمدت مليشيات الحوثي الإنقلابية خلال السنوات الماضية إلى قمع الحريات والتضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها تحت مسميات عدة والتي من أبرزها محاربة ومنع الإختلاط لا سيما في الأماكن العامة بما فيها الجامعات .