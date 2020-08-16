شكرا لبحثكم عن خبر رجل أعمال يمني بارز يوجه رسالة مؤثرة لنجله.. ماذا قال فيها؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشر رجل الاعمال اليمني المعروف شوقي احمد هائل سعيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تهنئة لنجله احمد بمناسبة حصوله على درجة الماجستير ..

وجاء في برقية التهنئة:

إبني الحبيب احمد…

أنا فخور جدا، وتغمرني السعادة، وانا اراك تحصد نجاحاتك المتميزة وابداعاتك المتواصلة في الجانب التعليمي والمهني، واللذان توجتهما اليوم بنيل درجة الماجستير بامتياز، وهذا هو الخبر الأكثر سرورا وسعادة لقلبي. فلقد نلتَ ما تمنيت وحصدت ما زرعت بجهد ومثابرة، فلا ينال المجد من لا يجتهد ولا يتعب.

ابني الحبيب ابو محمد:

اشعر بفخر لا حدود له وانا أجدك متميزا وناجحا في كافة امور حياتك، لقد رفعت رأسي ورأس اسرتك الصغيرة والكبيرة، وكنتَ دائما عند مستوى الثقة والرهان، لانني راهنت عليك كثيرا ولم تخيب ظني أبدا.

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التهاني والتبريكات الحارة اولا وأخيرًا و قبل ذلك وبعده وفي اوله ومنتهاه لشريكة حياتي والدتك الحبيبة المبتهجة والسعيدة بتميزك هذا، والتي بذلت كل شيء في سبيل ان تكون ناجحاً ومتميزاً ومرموقاً وجميع أفراد أسرتنا الطيبة.

قبلاتي العطرة ودعواتي وتضرعاتي للمولى القدير عز وجل ليسعدك ويحقق كل طموحاتك وأمنياتك.

اسال الله لك التوفيق الدائم وان ينفع بك الاسرة والمجتمع عموما.

أبوك المحب: شوقي