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شكرا لبحثكم عن خبر طفلة تبيع الخبز في شوارع تعز تظهر مع صحفي شهير في إبتسامه جماعية رغم الجراح "صورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداول ناشطون يمنيون صورة لصحفي يمني مع طفلة يمنية تبيع الخبز وهم يبتسمون قيل انها في ايام الحرب الذي قادها الحوثيين على مدينة تعز اليمنية.
واشاروا ان الصورة في شوارع تعز لطفلة من المدينة اسمها دنيا تمتهن بيع الخبز بالرغم من صغر سنها مع الصحفي حمدي البكاري الذي يعمل مع قناة الجزيرة حالياً عندما كان مراسلاً لها في اليمن وبايديهم كسرات خبز.
وعلق النشطاء على الصورة انهم ابتسموا رغم الجراح الذي صنعتها آلةالحرب الحوثية والجماعات المسلحة الذي لاتريد الخير لليمن ولتعز الذي حولتها إلى خراب .
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