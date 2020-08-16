شكرا لبحثكم عن خبر "صورة نادرة".. من زمن الطفولة تجمع شخصيتان يمنيتان أحدهما تقلد منصب وزير الخارجية في الشمال والآخر في الجنوب قبل الوحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلين من ابناء اليمن جمعتهم الصدفة قبل ان يتقلد كل منهما منصب وزير خارجية احدهما في اليمن الشمالي والاخر الجنوبي قبل الوحدة اليمنية المباركة .

وقال الدكتور عبدالقادر مغلس معلقا على الصورة : بالأمس فقدت اليمن الطبيب والسياسي والوزير الدكتور عبدالعزيز الدالي، وزير خارجية اليمن الجنوبي سابقا، أحد أبناء قرية جبل الشارح في قدس، الحجرية، ليلحق برفيق درب طفولته الدكتور عبدالكريم الارياني، وزير خارجية اليمن الشمالي سابقا



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وتابع مغلس : و خسرت اليمن دبلوماسيين إثنين من أنبل أبنائها واللذين شكلا معًا نقطة التقاء وتحقيق وحدة الجمهورية اليمنية، حلم اليمنيين يوم 22 مايو 1990. تلك هي الأقدار التي جمعت الاثنين معا في هذه الصورة، تلميذين و شابين يافعين، في قاهرة المعز في خمسينيات القرن الماضي، وعملا معًا بإخلاص وحب من اجل لم شمل الأمة اليمنية وتوحيدها.

نسأل ان يعوض بلادنا بإثنين من أبنائها ويسيران على خطاهما قولا وعملا لإعادة لم شمل اليمنيين واستعادة دولتهم وأمنهم واستقرارهم. اللهم اغفر لهما وارحمهما واسكنهما الجنة