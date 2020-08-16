شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تضبط كميات من المواد المخدرة في حجة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت قوات الجيش، كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر تابعة لجماعة الحوثي في محور حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن). Advertisements وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن نقطة عسكرية تمكنت من ضبط 57 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، تابعة للجماعة الحوثية، أثناء محاولة تهريبها. ووفقا للموقع، "تم إتلاف كميات الحشيش المضبوطة بحضور الجهات المختصّة".

وخلال سنوات الحرب الماضية، شهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا يقودها نافذين في قيادات الحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، ويتم من خلالها استقطاب الشباب للقتال بصفوفهم.

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