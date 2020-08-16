شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن تأسيس تيار سياسي جديد في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن اليوم السبت، تأسيس تيار سياسي جديد مؤيد للحكومة الشرعية ومناهض لجماعة الحوثي في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن.

ودشن تيار "نهضة وطن"، اليوم السبت، أولى لقاءاته التشاورية في محافظة تعز لمناقشة أهداف التيار ورؤيته المستقبلية تجاه الأحداث في اليمن.

وقال رئيس فرع التكتل بمحافظة تعز مصطفى المريري خلال فعالية التدشين، إن تيار "نهضة وطن" سيكون رافعة للشباب والنخبة الصاعدة بعيدا عن الارتهان الخارجي والصراع الأيديولوجي.



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وأوضح أن التكتل منبثق من الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة الوطنية والسيادة والديمقراطية، وسيشكل رافدا جديدا للعمل السياسي في اليمن.

وأكد المريري أن التكتل يهدف إلى دعم الشرعية اليمنية وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي واستعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.

وشدد أعضاء التكتل خلال حفل التدشين على ضرورة بناء علاقات تعاون وشراكة مع كل القوى السياسية الجمهورية المناوئة للانقلاب الحوثي والمؤيدة للشرعية، مؤكدين أن ذلك يمثل أحد دعائم العمل السياسي والوطني.

وناقش اللقاء أهداف التيار ورؤيته السياسية والوطنية ودوره في المرحلة الراهنة ومواقفه تجاه القضايا الوطنية والسياسية، ودوره في مناهضة الانقلاب الحوثي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.