شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يكشف ما حدث للحوثيين في الجوف بعد ساعات من مقتل قائد محور سفيان! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن القوات الحكومية اليوم السبت، إلحاق خسائر فادحة بجماعة الحوثي، في كمين بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن "الجيش الوطني نفذ كميناً محكماً للحوثيين في منطقة النضود شرقي مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف) أسفر عن مقتل نحو 25 عنصرا منهم وجرح آخرين".



وأضاف أن "الجيش استعاد عدداً من الآليات وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة خلال الكمين".

وأشار إلى "تدمير آليات ومعدات للحوثيين بنيران الجيش الوطني، وغارات لطيران التحالف العربي".

وتمكن الجيش ، أمس الجمعة، من استعادة مواقع الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب والشعف شرقي الجوف، إثر معارك مع جماعة الحوثيين، أسفرت عن مقتل العديد في صفوفها، بينهم قائد محور سفيان في قوات الجماعة، أبو حيدر الحمزي، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض.