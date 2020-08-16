شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق سلسلة مطاعم في مدينة مأرب بعد تعرضها للسطو المسلح (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت مطاعم الشيباني سبأ، بمدينة مأرب، (شمال شرق اليمن)، اغلاق أبوابها ابتداء من اليوم السبت، عقب تعرضها لعملية سطو مسلح.

وأوضحت في بيان على "فيسبوك" أنها تعرضت للسطو المسلح من قبل مجاميع مسلحة بزي مدني وعسكري اعتدت بالضرب على العمال ونهبت محتويات الصناديق الفرعية وكسرت باب الصندوق الرئيسي ونهبت محتوياته.

وأشارت إلى أن العصابة المسلحة نهبت أجهزة كمبيوتر وجهاز السيرفر الرئيسي الخاص بالمطعم وأتلفت أسلاك كاميرات المراقبة ونهبت جهاز الكاميرات الرئيسي.



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وأشارت إلى أن عملية السطو المسلح استمرت من الساعة السادسة والربع من مساء أمس الجمعة وحتى الساعة التاسعة مساء من اليوم نفسه.

ولفتت ادارة المطاعم إلى اغلاق مطاعم الشيباني سبأ الواقعة في شارع صنعاء أمام فندق ميلانو بمدينة مأرب، حتى الانتهاء من المشكلة مؤكدة أنها لن تفتح إلا بعد انصافها من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة.