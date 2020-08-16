شكرا لبحثكم عن خبر من وسط مدرجاته بحضرموت.. فريق كرة قدم يرسل رسالة تضامن الى لبنان (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد كارثة انفجار بيروت ....فريق كرة قدم يرسل رسالة تضامن من وسط مدرجاته بحضرموت الى لبنان (صورة)



لجأ فريق شعبي من حضرموت الى مدرجات الجماهير الخاصة به لارسال رسالة تضامن مع الشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت .

ورفع فريق التضامن الرياضي بمديرية الشحر لافته يوم امس الجمعة في مباراه له مع فريق اخر يتضامن فيها مع أبناء وشعب لبنان الذين تضرروا بفعل كارثة انفجار مرفأ بيروت والتي حصدت صدى عالمي .

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واثار ماقام به الفريق الشعبي اعجاب الكثير مؤكدين ان الفريق جسد مقولة ارق قلوب والين افئدة حيث ان اهل اليمن ورغم ظروفهم الصعبة والمشاكل التي يعانوا منها الا انهم لم ينسوا اهل لبنان .

وكان انفجارا ضخما ضرب عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مرفأ أدى لمقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين وتضرر عشرات المنازل والشوارع .