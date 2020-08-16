شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر اليمنيين مما سيحدث خلال السبعة أيام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن تشهد اليمن طوال هذا الأسبوع أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة الغزارة وقد تصل إلى الغزيرة على بعض المناطق بحسب بيانات وخرائط الأقمار الصناعية.

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك" اليوم السبت، " أن هذا الأسبوع يعتبر الأسبوع الأول من الروابع وغيث الروابع هام جداً ويعتمد عليه في المحاصيل الموسمية.

وأوضح أن هذه الأسبوع سيكون ماطراً أشبه بالاسبوع الماضي مع زيادة نسبية واذا تم مقارنته مع الاسبوع قبل الماضي (شديد الغزارة) فإن متوقع الهطول سيكون من 40% إلى 60% منه من حيث متوسط الهطول التراكمي على مستوى اليمن.



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وأشار إلى أن ترتيب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول سيكون أولا إب – ريمة -ذمار – الضالع – شمال لحج – أبين – تعز"، وثانيا "المحويت – صنعاء – حجة – عمران – صعدة – البيضاء – الحديدة – شبوة"، ثم بقية المحافظات.

ودعا الفلكي الشوافي إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات داعيا لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.

وأمس الجمعة، توقع الفلكيان محمد عياش وأحمد الجوبي هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق اليمن خلال الأسبوعين القادمين بالتزامن مع بدء موسم الروابع الأولى التي تستمر نحو أسبوعين.

وتسببت الأمطار والسيول التي ضربت اليمن في الأسابيع الأخيرة بوفاة 172 شخصاً على الأقل في أنحاء البلاد بالإضافة إلى تدمير العديد من المباني والمنشآت، كما تضررت مواقع على لائحة التراث العالمي لليونسكو، خاصة في صنعاء القديمة وشبام وزبيد.