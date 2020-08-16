شكرا لبحثكم عن خبر لجنة الطوارئ تعلن خبرا سارا بشأن فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم السبت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" ، إنها سجلت خلال الساعات الأخيرة 4 حالات شفاء في محافظة حضرموت دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو وفاة.



وحسب السلطات الصحية اليمنية في المحافظات الخاضعة للشرعة فإن إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس منذ شهر أبريل الماضي ارتفع إلى (1859) منها (528) وفاة و(1013) تعافي، ولا تشمل هذه الإحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.