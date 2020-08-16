شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي كبير على السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون من صنعاء، باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

وأمس الأول الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين أطلقتهم جماعة الحوثي، باتجاه مدينة خميس مشيط بعسير.