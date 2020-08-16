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شكرا لبحثكم عن خبر غضب يجتاح اليمن بعد إعدام القاعدة طبيب يمني وصلبه في البيضاء (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعدم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب اليوم السبت، طبيباً يمنياً شنقاً في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) في جريمة بشعة هزت الرأي العام.
وأوضحت مصادر محلية أن التنظيم الإرهابي أعدم الطبيب مظهر محمد سيف من أبناء محافظة تعز ويعمل طبيبا منذ أكثر من عشرات سنوات في مديرية الصومعة بذريعة التخابر مع الحوثيين.
وينتمي الطبيب البالغ من العمر 40 عاماً إلى من منطقة جرنات بني يوسف في مديرية المواسط بمحافظة تعز.
وينشط تنظيما القاعدة وداعش بشكل كبير منذ سنوات في عدد من مديريات البيضاء في ظل انهيار الوضع الأمني في المحافظة.
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