المشاط يعيّن شخصية موالية للجماعة في منصب هام

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا بتعيين محافظ لمحافظة أبين (جنوب البلاد) والواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وعيّن المشاط حسين زيد عقيل بن يحيى محافظا لمحافظة أبين وفقا لوكالة سبأ بنسختها الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وسعت جماعة الحوثيين منذ فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء إلى تعيين موالين للجماعة في إطار مساعيها الممنهجة لحوثنة مؤسسات الدولة.

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