حجة: الجيش يضبط كميات من الحشيش تابعة للحوثيين في "حرض" حجة: يمن شباب نت السبت, 15 أغسطس, 2020 - 11:43 مساءً [ اثلاف كميات من الحشيش المهربة للحوثيين بمدينة "حرض" في حجة ] ضبطت قوات الجيش، كميات من مادة الحشيش المخدر تابعة لمليشيا الحوثي في محور حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن نقطة عسكرية تمكنت من ضبط 57 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، تابعة للمليشيا الحوثية، أثناء محاولة تهريبها.



ووفقا للموقع، "تم إتلاف كميات الحشيش المضبوطة بحضور الجهات المختصّة".



وخلال سنوات الحرب الماضية، شهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا يقودها نافذين في قيادات الحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها ميلشيات الحوثي، ويتم من خلالها استقطاب الشباب للقتال بصفوفهم. كلمات مفتاحية : حجة

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