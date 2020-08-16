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شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مسؤول حكومي في مواجهات مع الحوثيين بمأرب (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قتل مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، في مواجهات مع مسلحي الحوثيين.
ونعت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم السبت، مدير مكتبها بمحافظة مأرب حسن بن مبخوت الشبواني الذي استشهد يوم أمس وهو يدافع عن الجمهورية ضد مليشيا الحوثي.
وأضاف البيان " لقد خسرت الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، شخصية مثابرة ومتفانية، تتسم بالتعاون وحب العطاء".
وتدور معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش والمقاومة الشعبية منذ أكثر من 5 أشهر في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد).
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