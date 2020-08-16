شكرا لبحثكم عن خبر "هاني بن بريك" يكشف موعد زيارته إلى إسرائيل (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، استعداده لزيارة إسرائيل.

وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر"، إذا فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب وتم قبلها توقيع خطة السلام بين الإمارات وإسرائيل، سأقوم بزيارة اليهود الجنوبيين في بيوتهم وسأذهب معهم إلى القدس وسأصلي في المسجد الأقصى".

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والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق “تاريخي” بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على توقيع اتفاق سلام بينهما.



ووصف بن بريك الاتفاق بأنه قرار شجاع من قائد حكيم"، في إشارة إلى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد معتبراً أنه وضع خارطة طريق نحو تعاون مشترك مع إسرائيل وصولا لعلاقات ثنائية (مع الإمارات).