شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يباغت الحوثيين بهجوم عنيف في صنعاء ومصرع وإصابة العشرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت قوات الجيش تحقيق تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم، (شرق صنعاء)، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز الحوثيين.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني تمكنت الجمعة، من تحرير عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل"، وجبال "العلق" و"الرماة"، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال "صفراء شنان"، و "الأغر"، و "الدشوش".



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وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بالإضافة تدمير عدد من الآليات التابعة لها، في قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت تعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها.

وكانت قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية، من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.