شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. شرطة تعز تنشر قائمة بأسماء وصور 7 مطلوبين أمنياَ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شرطة تعز، اليوم السبت، أسماء وصور سبعه مطلوبين أمنياً للأجهزة الأمنية بالمحافظة، وطالبت المواطنين بالتعاون للقبض عليهم. وقالت إدارة التوجيه والعلاقات العامة في شرطة تعز بأن هذه القائمة أولية، ووعدت الإدارة بنشر أسماء وصور بقية المطلوبين أمنياً خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. Advertisements وضمت القائمة الأولية للمطلويين أمنياً (عبدالرحمن ردمان الظليمي "غدر"، أيمن عبدالله حسن "الدامبي"، ورأفت عبدالله حسن "شقيق الدامبي"، وأكرم محمد سعيد الشعبي "شُعلان"، وعيسى الشرعبي، وسمير الشرعبي، وعمر سيف البشيري).

ويأتي نشر هذه القائمة ضمن مهام الحملة الأمنية المشكلة من قبل محافظ تعز نبيل عبده شمسان للقبض على جميع المطلوبين أمنياً المتورطين بجرائم مختلفة في مدينة تعز.

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