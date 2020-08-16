هذه هى القوات التي ستقوم بحماية امن عدن عقب خروج قوات الانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت قيادة التحالف العربي صباح الخميس المئات من ابناء عدن الذين تلقوا تدريبات في المملكة قبل اشهر.

وقالت مصادر محلية ان التحالف استدعى المئات من ابناء عدن لتلقي تدريبات في معسكر تابع لقوات التحالف بالبريقة وفقا لصحيفة عدن الغد.

وتلقى المئات تدريبات في السعودية قبل اشهر.

ومن المقرر لهذه القوات ان تتولى حماية المؤسسات الحكومية في عدن عقب تطبيق اتفاق الرياض.

الى ذلك انسحبت قوات عسكرية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة من عدن الى أبين ومنها الى لحج.

وجاء الانسحاب تزامنا مع بدء تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض.

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