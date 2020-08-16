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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: مذكرة تكشف تواصل قطر مع ميليشيات الحوثى غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
كشف وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن وجود مذكرة تكشف تواصل قطر مع ميليشيات الحوثي غير الشرعية، مشددا على أن تواصل قطر مع الحوثيين تجاوز للقوانين والأعراف الدولية وتضحيات اليمنيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان وزير الإعلام اليمني قد أكد مؤخرا أن "سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي"، وقال فى سلسلة تغريدات له على تويتر، إن "سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".
كما تابع أن "قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية"، وأضاف الإرياني أن "قطر تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية"، ولفت إلى أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيداً عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".
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