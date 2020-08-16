في ذكرى مجزرة أطفال ضحيان.. فعالية إحتجاجية مناهضة للعدوان على اليمن في نيويورك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

أحيا عدد من الناشطين والاتحادات والمنظمات الحقوقية في أمريكا، الذكرى السنوية لمجزرة العدوان بحق أطفال ضحيان صعدة وذلك بفعالية احتجاجية ومسيرة راجلة إلى أمام مقر القنصلية السعودية في نيويورك.

وقد ندد المحتجون باستمرار العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وبالمجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان بحق أطفال ضحيان بصعدة عندما القى عليهم قنبلة أمريكية الصنع.

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ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات المنددة باستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وأكد المشاركون أن الجرائم التي أرتكبها تحالف العدوان بحق أطفال اليمن وصمة عار بحق المجتمع الدولي، مستنكرين رفع اسم التحالف بقيادة السعودية من قائمة قتلة الأطفال في اليمن.

وكان طيران تحالف العدوان قد استهدف في التاسع من أغسطس 2018م حافلة طلاب ضحيان ما أدى إلى استشهاد وإصابة 112 جلّهم أطفال.