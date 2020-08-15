رسميا: سلطنة عُمان تعلن موقفها من تطبيع الإمارات مع إسرائيل "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - رسميا : سلطنة عُمان تعلن موقفها من تطبيع الإمارات مع إسرائيل اعلنت سلطنة عمان موقفها رسمياً في صفحة وكالة الانباء العُمانية ان ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية اعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة ‎الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

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