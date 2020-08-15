شكرا لبحثكم عن خبر صورة "للرئيس هادي ونجله ناصر" على متن طائرة خاصة في طريقهم للولايات المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر مبتسماً .. نشر أول صورة للرئيس هادي ونجله ناصر على متن طائرة خاصة في طريقهم للولايات المتحدة تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة تجمع الرئيس عبدربه منصور هادي مع نجله ناصر . وظهر الرئيس هادي مبتسما كالعادة فيما بدأ نجله ناصر وهو قائد الوية الحماية الرئاسية منهمكا في مطالعة صحيفة .

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