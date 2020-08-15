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وزارة الصحة توزع المعونة الطبية المقدمة من مجموعة هائل سعيد انعم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

وزارة الصحة توزع المعونة الطبية المقدمة من مجموعة هائل سعيد انعم

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم توزيع المعونة الطبية المقدمة من مجموعة هائل سعيد انعم التجارية عبر منظمة الصحة العالمية.

 

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وتشمل المعونة التي دشن توزيعها وكيلا وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، والدكتور، إشراق السباعي، عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة فحص ورقابة وملابس وقائية ومحاليل وأدوات السلامة لمجابهة والحميات الأخرى كالضنك والمكرفس والملاريا.

 

وعبر الدكتور الوليدي عن تقدير الحكومة لمساهمة مجموعة هائل سعيد انعم ومنظمة الصحة العالمية، في دعم القطاع الصحي والذي سيعزز من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 

حضر التدشين، عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والبرامج التابعة لها .

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