شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يهنئ نظيره الهندي بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات للهند قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة..متمنياً لنظيره الهندي موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الهند الصديق التقدم والازدهار.

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