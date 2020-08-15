شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع مياه خيري بمأرب بتمويل كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم بمنطقة جو النسيم شمال مدينة مأرب مشروع مياه خيري مقدم من فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني بتكلفة 372 ألف ريال سعودي.



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ويضم المشروع حفر بئر ارتوازية وانشاء خزان برجي بسعة 45 مترا مكعبا، وغرفة تشغيل وغطاس ومضخة، وشبكة تسييل رئيسة من البئر الى الخزان ومن الخزان الى المستفيدين بطول 2400 مترا، الى جانب عمل محطة تحلية للمياه.

وسيخدم المشروع في مرحلته الأولى اكثر من 3 الاف أسرة في مخيمات النازحين في جو النسيم والسكان المضيفين.