ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

بحث التحضيرات النهائية لإنعقاد ورشة التعليم الجامعي بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/495505 قناصة الحوثيين تستهدف لشكل مباشر أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495519 تنظيم القاعدة يعدم الطبيب اليوسفي بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/495520/ الأرصاد يعلن عن النشرة الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات https://www.elyamnelaraby.com/495521/ مدير شرطة البيضاء يوضح حقيقة طرد أفراد بعد إكمال تدريباتهم https://www.elyamnelaraby.com/495526/ المالكي يعلن إسقاط عدد من الطائرات المفخخة في الأجواء اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/495545/ Advertisements الإمانة العامة للإنتقالي تحيي ذكرى إستشهاد أبو اليمامة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/495562 معين يلتقي قيادات المؤتمر الشعبي في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/495572/ عدن .. شرطة كريتر تقبض على 10 متهمين بقتل الشاب منور وترويج وبيع الحشيش https://www.elyamnelaraby.com/495573/ اليمن لا تسجل أي إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/495575/ محافظ عدن يبحث مع السفير الأمريكي جهود مكافحة الإرهاب وتحسين الخدمات https://www.elyamnelaraby.com/495580/ ميليشيا الإخوان تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار بجبهة أبين https://www.elyamnelaraby.com/495596/ الإرياني : تواصل الحكومة القطرية مع الحوثيين تجاوز للقوانين الدولية وتجاهل لتضحيات اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/495609/

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