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ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

ابرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

 

بحث التحضيرات النهائية لإنعقاد ورشة التعليم الجامعي بالمكلا

 

https://www.elyamnelaraby.com/495505

 

قناصة الحوثيين تستهدف لشكل مباشر أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/495519

 

تنظيم القاعدة يعدم الطبيب اليوسفي بالبيضاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/495520/

 

الأرصاد يعلن عن النشرة الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

 

https://www.elyamnelaraby.com/495521/

 

مدير شرطة البيضاء يوضح حقيقة طرد أفراد بعد إكمال تدريباتهم

 

https://www.elyamnelaraby.com/495526/

 

المالكي يعلن إسقاط عدد من الطائرات المفخخة في الأجواء اليمنية

 

https://www.elyamnelaraby.com/495545/

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الإمانة العامة للإنتقالي تحيي ذكرى إستشهاد أبو اليمامة في عدن

 

https://www.elyamnelaraby.com/495562

 

معين يلتقي قيادات المؤتمر الشعبي في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/495572/

 

عدن .. شرطة كريتر تقبض على 10 متهمين بقتل الشاب منور وترويج وبيع الحشيش

 

https://www.elyamnelaraby.com/495573/

 

اليمن لا تسجل أي إصابات جديدة اليوم بفيروس

 

https://www.elyamnelaraby.com/495575/

 

محافظ عدن يبحث مع السفير الأمريكي جهود مكافحة الإرهاب وتحسين الخدمات

 

https://www.elyamnelaraby.com/495580/

 

ميليشيا الإخوان تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار بجبهة أبين

 

https://www.elyamnelaraby.com/495596/

 

الإرياني : تواصل الحكومة القطرية مع الحوثيين تجاوز للقوانين الدولية وتجاهل لتضحيات اليمنيين

 

https://www.elyamnelaraby.com/495609/

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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