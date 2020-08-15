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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني : تواصل الحكومة القطرية مع الحوثيين تجاوز للقوانين الدولية وتجاهل لتضحيات اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
نشر وزير الإعلام، معمر الإرياني، وثيقة تؤكد تواصل الحكومة القطرية مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، والتي وصفتها بسلطة الأمر الواقع .
والوثيقة هي بيان صادر عن مجلس الجالية اليمنية في الدوحة بشأن قضية المواطنة حياة البيضاني .
وقال الإرياني تعليقاً على الوثيقة في تغريدات له بتويتر، أن ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية و مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، تجاوز لكافة القوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب .
وأضاف "المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الام وطفلها لاسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الانسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر"
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