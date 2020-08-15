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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع الحبيل ويواصل تقدمه شرق الحزم بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع الحبيل شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع الميليشيات في الحبيل وتمكنت من تحريرها وتواصل تقدمها بإتجاه منطقة بير المرازيق شمال شرق الحزم .. مضيفاً أن المواجهات أسفرت عن سقوط 20 قتيلاً من مسلحي الميليشيات وآسر عدد منهم وإستعادة أسلحة وعتاد عسكري .
وفي السياق، تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الحوثي على جبهات الجدافر والخسف شرق الحزم، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
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