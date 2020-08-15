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ميليشيا الإخوان تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار بجبهة أبين

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اليمن العربي - أبين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

ميليشيا الإخوان تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار بجبهة أبين

الخليج 365 - أبين

أكد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة أبين، النقيب، محمد النقيب، إستمرار ميليشيا الإخوان الإرهابية، في خرق إتفاق وقف إطلاق النار بجبهة أبين .

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وقال النقيب في تغريدات له بتويتر، "واصلت مليشيات العدو الاخوانية الارهابية في خروقاتها التصعيدية لإتفاق وقف اطلاق النار بجبهة ابين حيث إستهدفت بنيرانها العدائية مواقع قواتنا في القطاعين الاوسط والساحلي" .. مشيراً إلى أن القوات الجنوبية وهي تطبق اقصى درجات ضبط النفس تعاملت مع تلك الخروقات التصعيدية بالرد الذي تطلبه وتفرضه الضرورة .

 

وأتهم النقيب ميليشيا الإخوان بتسليم كافة مواقعها لعناصر داعش وأمراء القاعدة بهدف تلغيم الطريق أمام مهام اللجنة ، وقال "بهدف تلغيم الطريق امام مهام اللجنة السعودية التي وصلت مؤخرا الى العاصمة عدن اجرت مليشيات الاخوان بجبهة ابين تغييرات اسفرت عن تسليم كافة مواقعها لعناصر القاعدة وداعش وإسناد القيادة لأمراء من التنظيمين الذين تضاعفت اعدادهم بعد هروبهم من معقلهم الرئيس - يكلا - بمحافظة البيضاء"

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