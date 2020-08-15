شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المشاط يصدر قرار جمهوري بتعيين محافظ لأبين ...( نص القرار + الأسم + الصوره ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدور قرار بتعيين محافظ لمحافظة أبين صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (42) لسنة 2020م بتعيين حسين زيد عقيل بن يحيى محافظا لمحافظة أبين..

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