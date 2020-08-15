شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وعاجل لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في صنعاء، مساء اليوم السبت، تحذير لجميع المواطنين في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية من الإقتراب أو التواجد في ممرات السيول.

ونبهت المصلحة في بيان لها، المواطنين بعدم التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقع هطولها في العاصمة والمحافظات لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم.

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ودعت مصلحة الدفاع المدني قائدي المركبات الى توخي الحذر لوجود انهيارات صخرية في الطرق الجبلية.