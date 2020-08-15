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عدن - ياسمين التهامي - خبر صاعق.. مقتل الذراع الأيمن للفريق علي محسن الأحمر واليد الطولى للإصلاح…!(تفاصيل)..

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قتل قيادي بارز في حزب الإصلاح مع العشرات من المقاتلين بمعارك مع قوات الحوثيين شمالي مأرب .

وقال مصدر قبلي ان القيادي في حزب الإصلاح ومدير مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب، حسن بن مبخوت الشبواني، قتل بمعارك مع قوات الحوثيين شمالي مأرب .

وكان الحوثيون قد شنوا هجوما كبيرا على في جبهة العلمان والريان في مديرية مدغل وحققوا تقدما كبيرا .

وتدور منذ أمس معارك عنيفة في جبهة النضود والعلم على حدود مارب الشمالية مع الجوف وجبهة مخدرة و مدغل.