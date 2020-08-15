شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشوفي يكشف عن متوسط الامطار المتوقعة هذا الاسبوع ويؤكد : لا داعي للخوف ولكن يجب الحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي هطول امطار رعدية على اليمن متفاوتة الشدة من خفيفة الى متوسطة الغزارة وبنسبة تصل من 40% إلى 60% مقارنة مع الاسبوع قبل الماضي الذي شهدت فيه اليمن أمطار غزيرة ادت الى وقوع فيضانات واضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات.



واشار الشوافي الى انه بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان توقعات الامطار المحتملة من اليوم السبت 15 أغسطس 2020 وحتى نهاية الأسبوع، سيكون ماطر خصوصا بعد منتصف الأسبوع حيث متوقع ان تشهد اليمن امطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة من خفيفة الى متوسطة الغزارة وقد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق.

وبحساب المزارع اليمني فإن هذا الاسبوع هو الاسبوع الأول من الروابع وغيث الروابع والذي تكون فيه المحاصيل الموسمية.

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ولفت الفلكي الشوافي الى ما شهدته اليمن من أمطار شديدة الغزارة خلال الفترة الماضي، والذي ولد المخاوف لدى الكثيرين من الأمطار، الان انه اكد ان التوقعات لكمية الهطول على مستوى اليمن للأسبوع الجاري فهو اسبوع ماطر أشبه بالأسبوع الماضي مع زيادة نسبية.

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وقال: اذا تم مقارنة الاسبوع الحالي مع الاسبوع ذي قبل الماضي (شديد الغزارة) فمن المتوقع الهطول من 40% إلى 60% من الاسبوع ذي قبل الماضي من حيث متوسط الهطول التراكمي على مستوى اليمن.



ومع ذلك فقد دعا الشوافي الى توخي الحذر، قائلا: فحتى الامطار الخفيفة الى متوسطة الغزارة يرافقها العواصف الرعدية و البرق و تجري السيول و تتطلب توخي الحذر خصوصا بعد ما شهدته اليمن من امطار خلال الاسابيع الماضية.



وصنف ترتيب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول من السبت 15 اغسطس لا سبوع قادم حسب التالي:

1- إب – ريمة -ذمار – الضالع – شمال لحج – تعز – ابين – البيضاء.

2-المحويت – صنعاء – حجة – عمران – صعدة.

3 – بقية المحافظات.