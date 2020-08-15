شكرا لبحثكم عن خبر "هاني بن بريك" يتعهد بزيارة تل أبيب.. اذا تحقق شرطين (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

تعهد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، بزيارة اليهود اليمنيين المنتمين للمحافظات الجنوبية في منازلهم في تل أبيب.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إذا فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب وتم قبلها توقيع خطة السلام بين الإمارات وإسرائيل سأقوم بزيارة اليهود الجنوبيين في بيوتهم وسأذهب معهم إلى القدس وسأصلي في المسجد الأقصى".

وكان بن بريك أعلن تأييده للاتفاق الذي وقعته الامارات مع اسرائيل برعاية اميركا، على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية.