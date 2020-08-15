وزير الإعلام يدين الجريمة الإرهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب وزير الإعلام معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر إرهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي بطريقة وحشية بعد إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد، وهو الذي قدم خدماته لأبناء مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، طيلة عشر سنوات كطبيب أسنان في المركز الصحي للمديرية‏.



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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن وزير الإعلام، قوله أن توقيت ارتكاب هذه الجريمة البشعة في ظل العدوان البربري الذي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محافظة البيضاء، يثير علامات الاستفهام حول محاولات المليشيا استخدام ورقة الإرهاب لفرض مخططها الانقلابي وتبرير عدوانها على محافظة البيضاء والتنكيل بأبنائها الشرفاء‏.

وأشار الوزير الإرياني، إلى ان المليشيا الحوثية تدير ظهرها لمعسكرات الجماعات الإرهابية "داعش والقاعدة"، وتهاجم مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهدف توسيع رقعة الفراغ والانفلات الأمني الذي تستفيد منه العناصر الإرهابية للتسلل وتنفيذ مثل هذه الأعمال الإجرامية، في مؤشر واضح على التخادم والتنسيق الكامل بين هذه التنظيمات الإرهابية ‏.

وشدد على ان الحكومة الشرعية التي خاضت مواجهات مفتوحة وتمكنت من دحر الإرهاب في محافظات "حضرموت، شبوة، أبين" بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ملتزمة بمواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بكافة أشكالها ومسمياتها في إطار معركتها الوطنية لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.