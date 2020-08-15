محافظ عدن يبحث مع السفير الأمريكي جهود مكافحة الإرهاب وتحسين الخدمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

الخليج 365 - الرياض

بحث محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض مع السفير الأمريكي لدى اليمن السيد كريستوفر هينزل، عدداً من المواضيع والملفات المتصلة بالأوضاع السياسية وفرص دعم السلام في اليمن وجهود الأشقاء في التحالف العربي في مكافحة الإرهاب ومعالجة الأزمة في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة وسبُل تطبيع الحياة فيها .

وفي اللقاء، نوه محافظ عدن الى الدور الكبير للأشقاء في التحالف العربي في معالجة الإزمة في المحافظات المحررة وانعكاساتها على الأوضاع العامة فيها، مشيراً إلى المساعي الحثيثة التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية أثمرت في إيجاد آلية لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق وإجماع الأطراف على تغليب المصلحة العُليا وأهمية توحيد الجهود وتعزيز الجبهة الداخلية والالتفات إلى معالجة الأزمات الخدمية وتطبيع الحياة التي ظلت متعثرة طوال السنوات الماضية وكانت العاصمة عدن المتضرر الاكبر فيها .

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ولفت لملس إلى أن المضي قدما في تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيسهم في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب والتطرف وتجفيف منابعه، إضافة إلى كونه خطوة مهمة وممهدة للجهود الدولية والأممية في مساعيهم نحو التسوية الشاملة وإنهاء الحرب في اليمن.

وثمن محافظ عدن الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الارهاب ودعم الجهود والحلول السياسية لإرساء السلام الدائم والمستدام ، مشيرا إلى أن الظروف القادمة بالتوازي مع المضي في تنفيذ اتفاق الرياض ستسهم في تعزيز جهود الولايات المتحدة ومساعيها في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

واعرب محافظ عدن عن تطلعه إلى دعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الامريكية من خلال تعزيز العلاقات والتعاون المشترك على مستوى دعم الجهود التنموية في العاصمة عدن وعلى عدد من الأصعدة .

من جانبه أكد السفير الامريكي على دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي والمملكة العربية السعودية من خلال تحريك اتفاق الرياض والتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق ، لافتا إلى استمرار دعم الولايات المتحدة الدائم وعلى كافة الأصعدة خاصة في عدن والتي من شانها أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار