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اليمن لا تسجل أي إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

اليمن لا تسجل أي إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

 

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جميعها في حضرموت .. مشيرة إلى أنه لا توجد أي حالة وفيات اليوم .

 

بذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (1858) منها (528) وفاة و(1013)  تعافي

 

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