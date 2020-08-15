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الجيش الوطني يحقق إنتصارات جديدة في الجوف وصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

الجيش الوطني يحقق إنتصارات جديدة في الجوف وصنعاء

متابعات_ الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي بقيادة ، السبت، انتصارات واسعة في محافظتي الجوف وصنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 25 عنصرا حوثيا.

 

وقال بيان صادر عن الجيش إن قواته نفذت كمينا محكما تم فيه استدراج مجموعات حوثية مسلحة إلى أحد مواقع جبهة "النضود" بمحافظة الجوف.

 

وأسفر الكمين عن مقتل 25 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش، كميات من الأسلحة والذخائر، وفق البيان.

 

كما أسفرت المعارك والغارات الجوية، في جبهات "الجدافر" و"عرفات" بمحيط مدينة الحزم عاصمة الجوف، عن تدمير 10 دوريات عسكرية حوثية و5 عربات قتالية تابعة للمليشيا الانقلابية.

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وفي محافظة صنعاء، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مرتفعات جديدة باتجاه جبال "بحرة" في جبهة نجد العتق، شرق مديرية "نهم"، وفقا لبيان منفصل.

 

وأشار البيان، إلى سقوط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، وتدمير عربة مدرعة وعدّة دوريات تابعة للحوثيين.

 

واستعاد الجيش الوطني اليمني، عربة "بي أم بي" وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

وحسب البيان، فقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات "صلب" و"نجد العتق"، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من عليها.

 

وعادت المليشيا الحوثية للتصعيد عسكريا في عدد من الجبهات، بالتزامن مع الجولة الجديدة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، التي يسعى من خلالها لطرح نسخة معدلة من "الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار

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