عدن .. شرطة كريتر تقبض على 10 متهمين بقتل الشاب منور وترويج وبيع الحشيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

ألقت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كريتر بقيادة نائب قائد الشرطة النقيب أمجد الصبيحي، اليوم، القبض على عشرة متهمين على ذمة جريمتي مقتل الشاب عيدروس منور وترويج وبيع مادة الحشيش المخدرة، في حي القطيع بمديرية صيرة في العاصمة عدن.



وقال نائب قائد شرطة كريتر النقيب الصبيحي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إن قوة أمنية نفذت عملية نوعية ونجحت في غضون ساعتين من إبلاغها بخصوص جريمة قتل الشاب عيدروس منور، من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجريمة، لافتا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهمين لمعرفة تفاصيل ودوافع وملابسات الجريمة.

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وأضاف النقيب الصبيحي: أنه تم إلقاء القبض على متهمين آخرين متورطين بترويج وبيع مادة الحشيش بينهم أحد أكبر مروجي وبائعي الحشيش على مستوى العاصمة عدن ومديرية صيرة، وتم إيداعهم جميعهم السجن واتخاذ الإجراءات القانونية إزائهم.

وأشار إلى أن شرطة كريتر بصدد استكمال كافة الإجراءات القانونية بخصوص جريمتي قتل الشاب "منور" وترويج وبيع الحشيش، وذلك تمهيدا لإحالة كافة المتهمين وملفي الجريمتين إلى النيابة والقضاء لينالوا جزائهم وعقابهم الرادع والعادل.

وتعهد الصبيحي، ببذل ومواصلة المزيد من الجهود الأمنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة في مديرية صيرة، متوعدا الخارجين عن النظام والقانون وكل من تسول له نفسه بزعزعة الأمن والاستقرار بالضرب بيد من حديد والعقاب وفقا للقانون، مشيدا بجهود كافة ضباط وأفراد شرطة كريتر.